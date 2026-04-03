Мужчина больше 14 лет скрывал смерть матери, чтобы получать пенсию

Житель Бразилии годами скрывал смерть матери и получил 1,6 млн реалов пенсии
Федеральный военный суд в Сан-Паулу вынес приговор местному жителю за мошенничество с пенсией. Он более 13 лет выдавал умершую мать за живую и получил свыше 1,6 млн реалов (около 25 млн рублей). Об этом сообщает Metropoles.



С сентября 2005 по октябрь 2019 года обвиняемый осуществлял мошеннические действия. Он скрывал факт смерти своей матери, используя ее банковскую карту и пароль для выполнения финансовых операций. Также мужчина предоставлял ложные доказательства жизни женщины и вовлекал третьих лиц, которые выдавали себя за пенсионерку. В ходе своей деятельности злоумышленник использовал поддельную подпись и сообщал по телефону о якобы нахождении матери в реанимации.

Преступление удалось выявить в 2019 году в результате проверки данных в базе Федеральной налоговой службы. Обвиняемый занимался отмыванием денег, снимая наличные и незамедлительно переводя их на свои счета или инвестируя в различные фонды для их легализации. В результате судебного разбирательства ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафа.

Екатерина Коршунова

