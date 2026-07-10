Мужчина бросил иностранца с оторванной рукой умирать на обочине
В Италии фермер Антонелло Ловато отказался помогать нелегальному работнику из Индии, который получил тяжелую производственную травму. Об этом сообщает издание The Straits Times.
В июне 2024 года 31-летний Сатнам Сингх попал под сельскохозяйственную машину: ему оторвало руку и раздробило кости ног. Вместо того чтобы отвезти пострадавшего в больницу, работодатель бросил его с женой на обочине дороги, положив оторванную конечность в коробку.
Инцидент вызвал широкий общественный резонанс в Италии и дискуссию об условиях труда иностранцев, нелегально работающих на фермах. По оценкам судмедэкспертов, при своевременно оказанной помощи мужчина мог бы выжить.
Ранее сообщалось, что в японском портовом городе Иокогама завершилась идентификация обезглавленного женского тела, обнаруженного в водах залива более полугода назад. Останки нашли утром 1 ноября 2025 года в гавани Канагавы.
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