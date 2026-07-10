Мужчина бросил иностранца с оторванной рукой умирать на обочине

10 июля 2026, 12:24

В Италии фермер бросил работника с оторванной рукой умирать на обочине

Фото: iStock/Gennaro Leonardi

В Италии фермер Антонелло Ловато отказался помогать нелегальному работнику из Индии, который получил тяжелую производственную травму. Об этом сообщает издание The Straits Times.