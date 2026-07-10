Подростки заманили девушку-инвалида в поездку и изнасиловали на камеру

10 июля 2026, 11:38

В Индии подростки изнасиловали школьницу-инвалида на видео и выложили его в Сеть

Фото: iStock/deepart386

В индийском штате Мадхья-Прадеш двое несовершеннолетних надругались над сверстницей с умственными отклонениями. Об этом сообщает издание The Free Press Journal.