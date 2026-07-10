Подростки заманили девушку-инвалида в поездку и изнасиловали на камеру
В индийском штате Мадхья-Прадеш двое несовершеннолетних надругались над сверстницей с умственными отклонениями. Об этом сообщает издание The Free Press Journal.
Подростки некоторое время пытались завоевать доверие 16-летней школьницы, звали ее на прогулки, но она долгое время отказывалась. В итоге юношам удалось уговорить девушку поехать с ними. Они увезли ее в безлюдное место и изнасиловали, а процесс записали на видео. После произошедшего пострадавшую отпустили.
Девушка ничего не рассказала семье. Однако спустя неделю ролик распространился в социальных сетях и попался родителям. Семья обратилась в полицию, которая возбудила уголовное дело. Одного из подозреваемых удалось задержать, второго продолжают искать.
Ранее сообщалось, что суд в испанской провинции Малага приговорил 35-летнего священника к 52 годам тюрьмы за изнасилование четырех женщин.
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