Мужчина, избивший в Крыму отца участника спецоперации, раскаялся и извинился

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Мужчина, который в Крыму избил отца участника специальной военной операции, извинился и и провозгласил «Слава России!». Об этом пишет РАИ Новости, ссылаясь на видео с задержанным, опубликованное МВД по Республике Крым.
Мужчину арестовали в поселке Гурзуф за дискредитацию ВС РФ, выкрикивание запрещенных лозунгов, демонстрацию нацистских жестов и нарушение общественного порядка. На данный момент суд дал ему 15 суток ареста и оштрафовал на 40 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что двое сотрудников МВД задержаны за покровительство азербайджанской ОПГ в Санкт-Петербурге. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Хочу извиниться перед жителями поселка Гурзуф Республики Крым. <...> В содеянном искренне раскаиваюсь, вину признаю и обязуюсь впредь такого не допускать», — извинился мужчина.
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Алина Юрчак