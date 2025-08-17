Мужчина изнасиловал девочку на глазах у других детей в Пермском крае
В Пермском районе разыскивают подозреваемого по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней. Следователи Пермского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по данному факту.
По предварительным данным, 8 августа 2025 года в окрестностях деревни Заречное Пермского муниципального округа в присутствии двух сверстников в отношении малолетней были совершены иные действия сексуального характера.
В настоящий момент следствие проводит комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий; к работе привлечены следователи‑криминалисты регионального следственного управления и оперативные сотрудники ГУМВД России по Пермскому краю.
