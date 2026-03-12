Мужчина изнасиловал женщину и убил ее слепого сына, который пытался спасти маму
В округе Моханалалганж (Индия, штат Уттар Прадеш) нашли тела женщины и ее слабовидящего сына. Об этом пишет газета Times of India.
Судебно-медицинская экспертиза выявила травмы на половых органах погибшей. В преступлении заподозрили 35-летнего Кишана Равата, который, по данным следствия, одолжил ей деньги и неоднократно требовал их вернуть.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что мужчина приходил к женщине за несколько часов до трагедии. Полиция считает, что он напал на нее, изнасиловал и убил. Слабовидящий сын попытался защитить мать, но злоумышленник задушил и его.
Подозреваемого задержали вечером 9 марта. При попытке скрыться он открыл огонь и попал в одного из полицейских. Стражи порядка ответили выстрелами, ранили мужчину в ногу и обезвредили. Равата доставили в больницу, расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в округе Сундаргарх (Индия, штат Одиша) задержали мужчину, который надругался над семилетней девочкой и забил ее камнем до смерти.
