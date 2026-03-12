Мужчина изнасиловал женщину и убил ее слепого сына, который пытался спасти маму

12 марта 2026, 16:38

В Индии мужчина изнасиловал и убил женщину, а также задушил ее слепого сына

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruangi

В округе Моханалалганж (Индия, штат Уттар Прадеш) нашли тела женщины и ее слабовидящего сына. Об этом пишет газета Times of India.