Мужчина лишился ноги во время медового месяца на Мальдивах

17 апреля 2026, 11:08

Мужчина лишился ноги на Мальдивах после нападения акулы

31-летний испанец Борха, работавший гинекологом, потерял ногу в результате нападения акулы на Мальдивах. Трагедия произошла во время экскурсии по океану, когда туристам предложили поплавать на большой глубине. Об этом сообщает El Periodico.





Борха прилетел на острова с супругой Анной, дочерью известного бизнесмена из Кастельона. По словам жены, акула одним укусом содрала всё мясо с ноги мужчины, начиная от колена. Пострадавшего экстренно госпитализировали, провели ампутацию и переливание крови. Врачи оценивают его состояние как критическое.



Анна уже подала жалобу на туроператора, обвинив компанию в халатности. Она утверждает, что экскурсия проходила в опасной близости от рыбоперерабатывающего завода, где постоянно держится множество акул. Накануне нападения завод долго не сбрасывал в воду рыбные отходы, из-за чего хищники были голодными и вели себя особенно агрессивно.



Семья Анны срочно вылетела на Мальдивы, чтобы поддержать супругов.



