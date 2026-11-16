Российский школьник пролетел 22 этажа по шахте лифта и выжил

16 ноября 2026, 15:53

В Тюмени врачи борются за жизнь школьника, упавшего в шахту лифта с 22-го этажа

Фото: iStock/Sergey Granev

В Тюмени 16-летний школьник пролетел 22 этажа по шахте лифта и выжил. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.