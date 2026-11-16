Российский школьник пролетел 22 этажа по шахте лифта и выжил
В Тюмени 16-летний школьник пролетел 22 этажа по шахте лифта и выжил. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По данным канала, подросток вместе с приятелем забрался в многоэтажный дом ЖК «Три богатыря». Друзья увлекались руфингом и часто бегали по крышам. Во время очередной вылазки школьник упал в лифтовую шахту с высоты 22-го этажа.
Спасатели смогли извлечь его и передать бригаде скорой. Юношу доставили в областную клиническую больницу №2 в крайне тяжелом состоянии. Региональный следком возбудил уголовное дело, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 16-летний юноша упал в шахту лифта с десятого этажа. Несмотря на тяжелые травмы, он смог самостоятельно вызвать скорую помощь.
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