Глава СК РФ взял на контроль дело бойца ММА, осквернившего памятник ветеранам МЧС в Москве
Бастрыкину доложат о деле бойца ММА, снявшего видео «спарринга» с памятником в Москве
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после появления в Сети видео с бойцом ММА. На нем мужчина осквернял памятник ветеранам МЧС в Москве, передает Telegram-канал «Следком».
Речь идет о случае с Зауром Исмаиловым. Ранее он опубликовал ролик, где устраивает «спарринг» с памятником ветеранам МЧС в московском сквере Дмитрия Михайлика. В ролике боец ММА наносил мнимые удары по скульптуре ребенка.
Исмаилов позднее выпустил обращение, в котором утверждал, что не хотел проявить неуважение. Объект просто показался ему «удобным» для тренировок.
Инвалид на коляске пытался спасти тонущего мужчину на глазах у туристов
Столичное управление СК 5 декабря подтвердило, что бойца ММА задержали.
«Глава Следственного комитета Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Беляеву Д.В. доложить о результатах расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщили в «Следкоме».Уточняется, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее стало известно, что певица Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые использовали фотографию актера Тома Холланда для создания поддельного паспорта.