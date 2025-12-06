Глава СК РФ взял на контроль дело бойца ММА, осквернившего памятник ветеранам МЧС в Москве

06 декабря 2025, 03:12

Бастрыкину доложат о деле бойца ММА, снявшего видео «спарринга» с памятником в Москве

Александр Бастрыкин (Фото: www.kremlin.ru)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после появления в Сети видео с бойцом ММА. На нем мужчина осквернял памятник ветеранам МЧС в Москве, передает Telegram-канал «Следком».





Речь идет о случае с Зауром Исмаиловым. Ранее он опубликовал ролик, где устраивает «спарринг» с памятником ветеранам МЧС в московском сквере Дмитрия Михайлика. В ролике боец ММА наносил мнимые удары по скульптуре ребенка.



Исмаилов позднее выпустил обращение, в котором утверждал, что не хотел проявить неуважение. Объект просто показался ему «удобным» для тренировок.





«Глава Следственного комитета Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Беляеву Д.В. доложить о результатах расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщили в «Следкоме».