В Волгограде сотрудник ЧОП избил 24-летнюю девушку в магазине и сломал ей нос

06 декабря 2025, 04:00

Фото: iStock/blinow61

Волгоградская полиция возбудила уголовное дело против охранника частного предприятия (ЧОП), избившего девушку в магазине. Об этом сообщает Telegram-канал «ГУ МВД России по Волгоградской области».





Инцидент произошел ночью 27 ноября в магазине на бульваре 30-летия Победы. После драки между покупателями были вызваны сотрудники ЧОПа. 24-летняя девушка вступила с ними в словесную перепалку, снимая происходящее на телефон. В ответ один из охранников схватил ее за волосы и ударил о барную стойку.



Пострадавшей потребовалась медицинская помощь — врачи диагностировали перелом носа и наложили швы.





«Дознавателем районного отдела полиции в отношении сотрудника ЧОПа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст 112 УК РФ — Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», — передает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.