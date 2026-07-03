Мужчина начал стрелять по подросткам в Подмосковье

03 июля 2026, 13:14

Baza: в Раменском мужчина открыл стрельбу по подросткам

Фото: istockphoto/Elena Esich

В Раменском (Московская область) произошёл конфликт со стрельбой на спортивной площадке. Об этом стало известно 3 июля.