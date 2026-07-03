Мужчина начал стрелять по подросткам в Подмосковье
В Раменском (Московская область) произошёл конфликт со стрельбой на спортивной площадке. Об этом стало известно 3 июля.
По данным телеграм-канала «База», инцидент возник из-за спора между двумя группами подростков, не поделившими территорию: одни настаивали на игре в футбол, другие — в баскетбол. В разбирательство вмешался отец одного из молодых людей, который явился на место с травматическим пистолетом.
В ходе возникшей потасовки мужчина произвёл выстрел в грудь 19-летнему Артёму. Пуля застряла в теле, пострадавший начал сильно кровоточить. Его в экстренном порядке доставили в больницу, где он перенёс две хирургические операции.
Нападавшего задержали. На очной ставке он пытался принести извинения родственникам раненого, однако это не смягчило юридических последствий. В отношении стрелка возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
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