Мужчина начал стрелять в продуктовом магазине
Мужчина начал стрелять в торговом зале продуктового магазина в Калининграде
В Калининграде неизвестный мужчина устроил стрельбу из пневматического пистолета в торговом зале продуктового магазина. Об этом сообщил Telegram-канал «Клопс».
По данным источника, злоумышленник с закрытым лицом вошел в магазин с пневматическим оружием и несколько раз выстрелил по банкам с напитками. После этого он выбежал из помещения и скрылся.
Информации о пострадавших не поступало. Личность фигуранта пока не установили, обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее подросток открыл стрельбу по школьникам. Подробности — в нашем материале.
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