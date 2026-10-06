Достижения.рф

Мужчина начал стрелять в продуктовом магазине

Мужчина начал стрелять в торговом зале продуктового магазина в Калининграде
Фото: istockphoto/Elena Esich

В Калининграде неизвестный мужчина устроил стрельбу из пневматического пистолета в торговом зале продуктового магазина. Об этом сообщил Telegram-канал «Клопс».



По данным источника, злоумышленник с закрытым лицом вошел в магазин с пневматическим оружием и несколько раз выстрелил по банкам с напитками. После этого он выбежал из помещения и скрылся.

Информации о пострадавших не поступало. Личность фигуранта пока не установили, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее подросток открыл стрельбу по школьникам. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0