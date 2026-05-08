Подросток надругался над ребенком в Карелии

08 мая 2026, 22:43

17-летний подросток отправился в СИЗО по делу об изнасиловании ребенка в Карелии

В Пудожском районе Карелии суд заключил под стражу 17-летнего подростка по обвинению в сексуальном насилии над малолетним. Юноша обвиняется по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», пишет «Лента.ру».





Как сообщили в пресс-службе районного суда, на два месяца фигуранта поместили в следственный изолятор. Пол пострадавшего ребёнка не раскрывается.



