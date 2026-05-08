Подросток надругался над ребенком в Карелии
17-летний подросток отправился в СИЗО по делу об изнасиловании ребенка в Карелии
В Пудожском районе Карелии суд заключил под стражу 17-летнего подростка по обвинению в сексуальном насилии над малолетним. Юноша обвиняется по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», пишет «Лента.ру».
Как сообщили в пресс-службе районного суда, на два месяца фигуранта поместили в следственный изолятор. Пол пострадавшего ребёнка не раскрывается.
Ранее в Москве предъявили обвинение иностранцу в изнасиловании девушки, совершенном более 20 лет назад. Преступление совершалось 13 октября 2003 года у жилого дома на Озерной улице. Мужчина нанес потерпевшей несколько ударов по лицу и голове, после чего надругался над ней и скрылся.
Долгое время установить личность нападавшего не удавалось. Однако в ходе работы с нераскрытыми преступлениями прошлых лет следователи и криминалисты столичного управления СК совместно с оперативными службами повторно изучили материалы дела и назначили ряд современных судебных экспертиз.