Растерзавшего охотника медведя ликвидировали в российском регионе
В Архангельской области застрелили медведя, который насмерть загрыз охотника. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Утром в ходе мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов привлеченный специалист ликвидировал опасного хищника. По данным властей, погибший не был направлен каким-либо лесничеством и не участвовал в организованной работе по устранению угрозы со стороны медведей.
Напомним, трагедия произошла 20 октября вблизи поселка Пинега. Мужчина отправился в лес с ружьем и столкнулся с медведем «нос к носу», после чего несколько раз выстрелил. От ранений пострадавший скончался на месте. При этом сведений о выходе медведей в этом районе ранее не поступало, а случаи нападения хищника на человека там не фиксировались с 1978 года.
Ранее сообщалось, что житель Пермского края отправился охотиться на кабанов и подвергся нападению медведя. Хищник повалил мужчину на землю и вцепился ему в бедро и руку. На помощь пришел товарищ пострадавшего, который смог отвлечь животное и подстрелил его.
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