Растерзавшего охотника медведя ликвидировали в российском регионе

22 октября 2026, 18:36

В Архангельской области застрелили медведя, растерзавшего охотника

Фото: iStock/Jordi Mora Igual

В Архангельской области застрелили медведя, который насмерть загрыз охотника. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.