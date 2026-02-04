Участника реалити-шоу о свингерах обвинили в изнасиловании ребёнка и собак
В американском штате Огайо прошло предварительное слушание по делу участника реалити-шоу Тони Макколистера. Ему предъявили 30 обвинений, включая изнасилование подростка, распространение детской порнографии и зоофилию. Об этом пишет New York Post.
Полиция арестовала 43-летнего Макколистера в декабре 2025 года после того, как Google сообщил о его IP-адресе в Национальный центр по розыску пропавших детей. Следователи изучили компьютер американца и нашли доказательства преступлений.
Обвинение утверждает, что Макколистер и его жена дали наркотики девочке до шести лет и изнасиловали её, а затем разместили записи в сети. Обвиняемому вменяют четыре эпизода сексуальных действий с собаками. Его жену тоже будут судить. Отметим, что Макколистер снимался в реалити-шоу «Соседи с привилегиями» в 2015 году. Проект закрыли после двух выпусков.
Ранее в Челябинской области мужчина пытался изнасиловать 11-летнюю дочь знакомых после застолья.
Читайте также: