Участника реалити-шоу о свингерах обвинили в изнасиловании ребёнка и собак

04 февраля 2026, 21:27

В США начался суд над участником реалити-шоу, обвиняемым в педофилии и зоофилии

Фото: Istock/Nastco

В американском штате Огайо прошло предварительное слушание по делу участника реалити-шоу Тони Макколистера. Ему предъявили 30 обвинений, включая изнасилование подростка, распространение детской порнографии и зоофилию. Об этом пишет New York Post.