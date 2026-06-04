Мужчина напал на скорую помощь в Москве — видео

04 июня 2026, 13:20

Росгвардия задержала напавшего на скорую помощь мужчину в Москве

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

В Зеленограде сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Москве задержали пьяного мужчину, который угрожал врачам скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.