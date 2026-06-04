Мужчина напал на скорую помощь в Москве — видео
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
В Зеленограде сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Москве задержали пьяного мужчину, который угрожал врачам скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошёл у дома на Привокзальной площади. Росгвардейцы получили сообщение об агрессивном гражданине возле машины экстренной службы и оперативно прибыли на место.
44-летний злоумышленник угрожал медикам плоскогубцами и канцелярским ножом. Правоохранители пресекли его действия и задержали. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и пояснил, что по ошибке принял врачей за людей, якобы представлявших для него опасность.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В присутствии понятых у задержанного изъяли орудия угрозы. Фигуранта доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Читайте также: