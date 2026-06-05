Мужчина напал на сотрудницу МФЦ в Москве, ему вынесли меру пресечения

05 июня 2026, 20:09

Суд арестовал мужчину за покушение на сотрудницу МФЦ в Москве

Фото: istockphoto/Pattanaphong Khuankaew

В Москве суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в покушении на убийство сотрудницы многофункционального центра (МФЦ). Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.