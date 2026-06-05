Мужчина напал на сотрудницу МФЦ в Москве, ему вынесли меру пресечения
В Москве суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в покушении на убийство сотрудницы многофункционального центра (МФЦ). Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
По информации ГСУ СК РФ по Москве, инцидент произошёл в среду на улице Борисовские пруды. Злоумышленник нанёс сотруднице учреждения не менее трёх ножевых ранений.
Пострадавшую госпитализировали в одну из городских больниц, её состояние оценивается как стабильное. Возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Он проведет под арестом до 3 августа 2026 года.
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