Мужчина нарушил неприкосновенность частной жизни и пошел под суд
В Башкирии перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в рассылке интимного видео знакомой. В региональном следственном управлении СК России фигуранту инкриминируют нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ) и незаконное распространение порнографических материалов в интернете (ст. 242 УК РФ), пишет «Лента.ру».
По версии следствия, в феврале 2026 года обвиняемый во время переписки в мессенджере без ведома и согласия женщины переслал третьему лицу видеозапись интимного содержания с её участием. В результате личные сведения потерпевшей стали доступны постороннему человеку, а экспертиза признала материалы порнографическими.
Следователи собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу.
Ранее стало известно, что продажа порно под именем блогерши Дианы Шурыгиной продолжается, несмотря на домашний арест. Подробности в нашем материале.
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