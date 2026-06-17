Мужчина нарушил неприкосновенность частной жизни и пошел под суд

17 июня 2026, 20:08

Мужчина предстанет перед судом за отправку видео с порнографией в Башкирии

Фото: istockphoto/AMilkin

В Башкирии перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в рассылке интимного видео знакомой. В региональном следственном управлении СК России фигуранту инкриминируют нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ) и незаконное распространение порнографических материалов в интернете (ст. 242 УК РФ), пишет «Лента.ру».