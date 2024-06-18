Мужчина открыл стрельбу на предприятии в Рязани, есть погибшая

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В Рязани мужчина начал стрельбу на предприятии «Рязаньмонтажзаготовка». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру.
Сообщается, что он сделал не меньше трех выстрелов из охотничьего оружия. Один мужчина получили ранения. Женщина из-за полученных травм погибла.
Ранее полиция задержала стрелявшего в мужчину из травматического оружия водителя из-за конфликта на парковке у ТЦ в Петербурге. У виновника был изъят пистолет. Стрелявший был объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело. Пострадавший мужчина был госпитализирован.
Мошенник едва не убедил 11-летнего мальчика взорвать собственную квартиру. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее полиция задержала стрелявшего в мужчину из травматического оружия водителя из-за конфликта на парковке у ТЦ в Петербурге. У виновника был изъят пистолет. Стрелявший был объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело. Пострадавший мужчина был госпитализирован.
Мошенник едва не убедил 11-летнего мальчика взорвать собственную квартиру. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова