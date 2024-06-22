Мужчина погиб в от взрыва ручной гранаты в Одессе

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От взрыва ручной гранаты в Одессе погиб 43-летний мужчина. Об этом сообщило областное управление полиции. Тело погибшего нашли в городском парке. На месте работают взрывотехники и кинологи.
«Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли обломки, предварительно, ручной гранаты, а на теле покойника, которым оказался 43-летний житель, обнаружили травмы, характерные для взрывных», – сообщили правоохранители.
Следователи полагают, что происшествие не является убийством, но при каких обстоятельствах погиб мужчина продолжает выясняться. Открыто уголовное дело о незаконном обращении с боеприпасами, взрывчаткой или оружием.
Похожий случай произошел в Саратове, где от взрыва гранаты в жилом доме погибли люди.
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Никита Кротов