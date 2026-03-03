Семья маленькой россиянки, над которой воспитатель издевалась в детсаду, отсудила полмиллиона рублей

03 марта 2026, 00:25

Детский сад из Братского района выплатит пострадавшей воспитаннице полмиллиона рублей

Фото: iStock/Giuda90

Суд обязал детский сад в Братском районе выплатить полмиллиона рублей воспитаннице, пострадавшей от действий воспитателя. Решение уже вступило в законную силу, сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.





В феврале-марте 2022 года сотрудница детсада систематически применяла физическую силу к девочке: трясла её и сопровождала грубое поведение нецензурной бранью. Ребёнок испытывал сильный стресс и начал отказываться посещать учреждение.



