Семья маленькой россиянки, над которой воспитатель издевалась в детсаду, отсудила полмиллиона рублей

Детский сад из Братского района выплатит пострадавшей воспитаннице полмиллиона рублей
Суд обязал детский сад в Братском районе выплатить полмиллиона рублей воспитаннице, пострадавшей от действий воспитателя. Решение уже вступило в законную силу, сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.
В феврале-марте 2022 года сотрудница детсада систематически применяла физическую силу к девочке: трясла её и сопровождала грубое поведение нецензурной бранью. Ребёнок испытывал сильный стресс и начал отказываться посещать учреждение.
Руководство сада скрыло инцидент, из-за чего вовремя не провели медосвидетельствование. Отмечается, что уголовное дело в отношении воспитателя пришлось прекратить по истечении срока давности — однако это не означает невиновности педагога.
Суд удовлетворил иск семьи пострадавшей о компенсации морального вреда в полном объеме. С детсада взыскали 500 тысяч рублей в пользу ребёнка, учтя малолетний возраст потерпевшей, её беспомощность, систематический характер насилия и сокрытие происшествия руководством. Представители учреждения пытались оспорить решение, ссылаясь на отсутствие своей вины и якобы завышенную сумму выплаты, но их жалобы отклонили.