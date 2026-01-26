На западе Москвы при пожаре в многоэтажном доме погиб человек
В жилом доме на западе Москвы ночью 26 января произошел пожар. Прибывшие на место спасатели обнаружили тело человека, пишет РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.
Согласно материалу, возгорание началось на втором этаже девятиэтажного здания на улице Молдавской. Специалисты нашли погибшего в одной из квартир во время тушения огня.
Сотрудники МЧС оперативно эвакуировали жильцов, для их временного размещения и обогрева запросили специальный автобус. Сейчас пожарные продолжают работу на месте происшествия, устанавливая точную причину возгорания.
Ранее «Радио 1» передавало, что у берегов Филиппин затонул межостровной паром с более чем 350 людьми на борту. Предварительно, среди пассажиров могли находиться граждане России.
