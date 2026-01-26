На западе Москвы при пожаре в многоэтажном доме погиб человек

26 января 2026, 06:25

Тело человека обнаружили в горящей квартире на улице Молдавской в Москве

Фото: iStock/photovs

В жилом доме на западе Москвы ночью 26 января произошел пожар. Прибывшие на место спасатели обнаружили тело человека, пишет РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.