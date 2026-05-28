Мужчина покончил с собой в стрелковом клубе в центре Москвы
Посетитель покончил с собой в стрелковом клубе на Марксистской улице в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, мужчина страдал от психического заболевания. Сейчас все причины и обстоятельства трагедии выясняются.
Это уже второй подобный случай в истории заведения. В ноябре 2023 года там же покончил с собой 23-летний посетитель.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в сквере на проспекте Ленина нашли тело мужчины около 45 лет. Предполагается, что причиной смерти стало самоубийство.
По словам очевидцев, прибывшие на место медики накрыли тело черным пакетом и отгоняли любопытных прохожих. На соседних скамейках продолжали сидеть парочки и читающие книги пенсионерки.
