Мужчина покончил с собой в стрелковом клубе в центре Москвы

Посетитель покончил с собой в стрелковом клубе на Марксистской улице в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в своем телеграм-канале.



По предварительным данным, мужчина страдал от психического заболевания. Сейчас все причины и обстоятельства трагедии выясняются.

Это уже второй подобный случай в истории заведения. В ноябре 2023 года там же покончил с собой 23-летний посетитель.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в сквере на проспекте Ленина нашли тело мужчины около 45 лет. Предполагается, что причиной смерти стало самоубийство.

По словам очевидцев, прибывшие на место медики накрыли тело черным пакетом и отгоняли любопытных прохожих. На соседних скамейках продолжали сидеть парочки и читающие книги пенсионерки.

Лидия Пономарева

