Врачи в Москве спасли малыша, который опрокинул на себя раскалённую сковороду с маслом
В Москве врачи детской больницы имени Г. Н. Сперанского спасли малыша, получившего ожог III степени от горячего масла. Об этом рассказали вчера в Telegram-канале «Московская медицина».
Согласно материалу, ребёнок опрокинул на себя сковороду с раскалённым маслом. У него были ожоги лба, века, правой щеки и затылочной области. Лицо несовершеннолетнего зажило самостоятельно, но на голове повреждения оказались глубже. Это было связано с тем, что масло задержалось в волосах.
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Хирурги оперативно удалили малышу омертвевшие ткани. Раны закрыли кожей маленького пациента, затем наложили современные антисептические повязки. Сейчас кожный покров полностью восстановлен, хотя мальчику все еще приходится посещать реабилитолога для профилактики рубцов. Впереди — курс терапии для роста волос.
В больнице напомнили, что при ожогах нельзя использовать масло как «народное средство». Оно создаёт жирную плёнку, мешает охлаждению и препятствует заживлению.
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