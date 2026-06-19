Врачи в Москве спасли малыша, который опрокинул на себя раскалённую сковороду с маслом

19 июня 2026, 02:24

Фото: iStock/Kseniia Kapris

В Москве врачи детской больницы имени Г. Н. Сперанского спасли малыша, получившего ожог III степени от горячего масла. Об этом рассказали вчера в Telegram-канале «Московская медицина».





Согласно материалу, ребёнок опрокинул на себя сковороду с раскалённым маслом. У него были ожоги лба, века, правой щеки и затылочной области. Лицо несовершеннолетнего зажило самостоятельно, но на голове повреждения оказались глубже. Это было связано с тем, что масло задержалось в волосах.



