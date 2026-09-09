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Мужчина помочился на цветы у памятника добровольцам-танкистам ВОВ в Челябинске

В Челябинске мужчина помочился на монумент добровольцам-танкистам ВОВ
Фото: istockphoto/Dzurag

В Челябинске на пешеходной улице Кировка очевидцы засняли на видео инцидент у монумента добровольцам-танкистам Великой Отечественной войны. Об этом стало известно 9 сентября.



Неизвестный мужчина спустил штаны и опорожнился прямо на клумбу с цветами, расположенную у подножия памятника. Информацию приводит Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

На опубликованных кадрах видно, что прохожие проходят мимо, не обращая внимания на происходящее. Обстоятельства произошедшего и личность нарушителя устанавливаются.

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Никита Кротов

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