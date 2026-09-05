Школьник обиделся на блокировку компьютерных игр и осквернил флаг России

05 сентября 2026, 17:49

Школьник в Самаре осквернил флаг России и попал на учет в полиции

Фото: istockphoto/macky_ch

В Самаре инцидент с участием малолетнего школьника, который осквернил государственный флаг России, привлек внимание общественности. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.