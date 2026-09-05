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Школьник обиделся на блокировку компьютерных игр и осквернил флаг России

Школьник в Самаре осквернил флаг России и попал на учет в полиции
Фото: istockphoto/macky_ch

В Самаре инцидент с участием малолетнего школьника, который осквернил государственный флаг России, привлек внимание общественности. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.



По данным организации, подросток нанес удары триколором о землю, а его друг снял произошедшее на видео ради получения лайков и просмотров в социальных сетях. После распространения ролика в интернете несовершеннолетнего поставили на профилактический учет в правоохранительных органах.

Екатерина Мизулина также отметила, что, вероятно, к административной ответственности привлекут родителей школьника. По предварительной информации, причиной поступка стала обида мальчика на блокировку доступа к компьютерным играм.

Ранее вандалы осквернили кладбище в российском городе. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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