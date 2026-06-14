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Мужчина попал в больницу с ранением после стрельбы в российском селе

V1.RU: в Волгоградской области мужчина попал в больницу после стрельбы
Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Волгоградской области мужчина пострадал после стрельбы в селе. Об этом информирует V1.RU.



В ночь на 14 июня в селе Червленое, расположенном в Светлоярском районе, произошел инцидент со стрельбой. В результате мужчина получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу Красноармейского района.

Предварительно установлено, что в него стреляли из травматического оружия. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка, в ходе которой выясняются все детали и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Башкирии мужчина зарезал 14-летнего мальчика из-за пакета с продуктами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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