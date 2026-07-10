Мужчина попался спустя десятилетия бесплатной жизни в роскошных отелях

10 июля 2026, 20:17

Times of India: Мошенник 36 лет жил в роскошных отелях Индии и не платил

Фото: istockphoto/structuresxx

В Индии задержали 69-летнего мошенника, который на протяжении 36 лет бесплатно проживал в роскошных отелях по всей стране. Мужчина въезжал в дорогие гостиницы под вымышленными именами, выдавая себя за иностранного гида, преподавателя английского или инструктора по йоге, пользовался всеми услугами, а затем скрывался, не оплачивая счёт, сообщает The Times of India.