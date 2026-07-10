Мужчина попался спустя десятилетия бесплатной жизни в роскошных отелях
В Индии задержали 69-летнего мошенника, который на протяжении 36 лет бесплатно проживал в роскошных отелях по всей стране. Мужчина въезжал в дорогие гостиницы под вымышленными именами, выдавая себя за иностранного гида, преподавателя английского или инструктора по йоге, пользовался всеми услугами, а затем скрывался, не оплачивая счёт, сообщает The Times of India.
По оценкам полиции, жертвами афериста стали около 300 отелей в более чем десяти штатах. Последний инцидент произошёл в пятизвёздочном отеле в городе Райпур — злоумышленник сбежал, оставив неоплаченный счёт в 63,7 тысячи рупий (примерно 50,7 тысячи рублей) и похитив арендованный ноутбук стоимостью 148 тысяч рупий (около 117,8 тысячи рублей). Через 72 часа его задержали в другом городе.
В ходе следствия выяснилось, что на путь обмана Джона толкнула личная трагедия — смерть невесты. Первый арест мужчины состоялся ещё в 1996 году, после чего он провёл за решёткой в общей сложности около 15 лет в тюрьмах по всей стране. На допросе задержанный охотно признался в содеянном, назвав тюрьмы своим «домом», а роскошные гостиницы — «туристическими местами». В настоящее время его заключили под стражу.
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