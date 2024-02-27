Мужчина попытался убить несовершеннолетнюю студентку, выбросив ее с седьмого этажа

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В Белгороде мужчина выкинул с балкона седьмого этажа 17-летнюю студентку из Нигерии. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
Инцидент произошел около пяти утра 24 февраля в квартире дома на бульваре Юности. Девушка получила множество травм и переломов, но выжила.
«40-летний уроженец Дагестана пытался бить студентку БелГУ, сбросив ее с балкона седьмого этажа. Преступник задержан», – сообщил собеседник издания.
Ранее сообщалось, что житель Астрахани изнасиловал беременную знакомую и выкинул ее в окно с пятого этажа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак