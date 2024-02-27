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Мужчина попытался убить несовершеннолетнюю студентку, выбросив ее с седьмого этажа

Житель Белгорода выбросил 17-летнюю студентку из Нигерии с седьмого этажа
27 февраля 2024, 09:23
Фото: istock / Snezhana Kudryavtseva

Фото: istock / Snezhana Kudryavtseva

В Белгороде мужчина выкинул с балкона седьмого этажа 17-летнюю студентку из Нигерии. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел около пяти утра 24 февраля в квартире дома на бульваре Юности. Девушка получила множество травм и переломов, но выжила.

«40-летний уроженец Дагестана пытался бить студентку БелГУ, сбросив ее с балкона седьмого этажа. Преступник задержан», – сообщил собеседник издания.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что житель Астрахани изнасиловал беременную знакомую и выкинул ее в окно с пятого этажа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мужчина
#расследование
#девушка
#уголовное убийство
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ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины с химоружием в Запорожской области
27 февраля 2024, 10:19

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Запорожской области сотрудники ФСБ провели операцию по задержанию трех граждан Украины, которые готовили теракт с применением боевого отравляющего вещества. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ», — говорится в сообщении.

В результате были задержаны три украинца трех граждан Украины. В ведомстве также уточнили, что найденные у них препараты были разработаны в США. Они используются для создания химического оружия массового поражения.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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#препараты
#нато
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Обвиняемый в теракте на Алтае готов искупить вину на СВО «с лопатой в руках» - видео
Целью обвиняемого в теракте на Алтае был «Уралвагонзавод»
27 февраля 2024, 10:06

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Обвиняемый в подготовке теракта в День города на центральной площади Рубцовска в Алтайском крае изначально должен был произвести разведку на предприятии российского военно-промышленного комплекса «Уралвагонзавод».
Об этом злоумышленник сам рассказал в разговоре с корреспондентом РИА Новости. Сначала куратор из «Легиона "Свобода России"»*, организации, которая его завербовала, назвал его целью «Уралвагонзавод». Затем его задание было изменено и целью стала администрация Рубцовска.

Мужчина говорит, что полностью раскаялся и готов искупить свою вину перед Родиной, для чего хотел бы отправиться на спецоперацию.

«Автомат мне, конечно, никто не доверит, но рыть окопы с лопатой в руках я вполне могу. И это тоже будет польза для страны», — сказал несостоявшийся террорист.

Он также добавил, что сотрудники ФСБ и спецназа при задержании действовали по отношению к нему «довольно жёстко», но строго в рамках закона. Поэтому слова украинских кураторов, которые при вербовке рассказывали мужчине, что Россия — это «прогнившая» страна, где царит беззаконие, — всего лишь дешёвая пропаганда, заключил обвиняемый.





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* ​Организация признана террористической и запрещена в РФ
#россия
#фсб
#страны
#администрация
#мужчина
#сотрудники
#сво
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В Подмосковье нашли обглоданные кошками тела мужчины и женщины
27 февраля 2024, 10:06

Фото: istock / Motortion

В подмосковном Сергиевом Посаде обнаружили тела мужчины и женщины, обглоданные кошками. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.

По данным собеседника агентства, 26 февраля двух человек со следами обморожения нашли в строительном вагончике. Погибших обнаружил знакомый, который пришел в гости через две недели после последней встречи.

«Трупы были частично поедены кошками, находящимися в данном вагончике», – рассказал источник.
По данному факту проводится проверка. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины смерти.

До этого сообщалось, что село девочки, пропавшей почти два месяца назад, нашли в Псковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#проверка
#женщины
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#сотрудники
#тела
#смерть
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В Мытищах «дрифтер» выложил в сеть запись поездки и получил десять штрафов
27 февраля 2024, 09:23

Фото: iStock/Apriori1

Молодого человека, совершавшего опасные автоманёвры на перекрёстке в Мытищах и выложившего видеозапись своего «дрифта» в сеть, нашли и оштрафовали, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Видеозапись полицейские обнаружили в ходе мониторинга Интернета. В кратчайшие сроки было установлено, кому принадлежит автомобиль, а также что за рулём во время «дрифта» находился 18-летний сын владельца. В отношении нарушителя было составлено десять протоколов об административных нарушениях, включая проезд на красный свет, нарушение правил разворота и прочее. Сумма штрафов составила 14 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В полиции юноша объяснил, что хотел «понтануться» перед друзьями, и признал, что был неправ.

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#происшествие
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#штрафы
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Испанские власти с первого дня знали о присутствии в стране лётчика Кузьминова
27 февраля 2024, 09:07

Фото: istockphoto/NATALIA DE LA RUBIA

Власти Мадрида знали о присутствии в Испании лётчика-предателя Максима Кузьминова с того момента, как он приехал в страну. Его гибель отчасти обусловлена серией ошибок со стороны испанского правительства.
Об этом пишет издание El Mundo со ссылкой на информацию, полученную от неназванного чиновника. На прошлой неделе министр обороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что власти не знали о том, что лётчик-перебежчик Кузьминов находился в стране. Однако газета опровергает слова главы Минобороны.

«Мадрид с первого дня знал о присутствии в Испании пилота, который в 2023 году угнал вертолёт из России на Украину», — цитируют авторы публикации госслужащего.

По словам источника издания, «Кузьминов наделал много шума с денежными средствами, которые были в его распоряжении», поэтому был таким заметным. Напомним, власти Королевства с Пиренеев до сих пор официально не подтвердили, что погибшим в провинции Аликанте был именно Кузьминов.

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#минобороны
#лётчик
#испания
#вертолёт
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Россиянин спрятал бомбу в ведре с грибами, чтобы взорвать ее в День города
На Алтае мужчина хотел устроить теракт в День города, замаскировав бомбу грибами
27 февраля 2024, 07:54

Фото: istock / Brutko

В Алтайском крае мужчина, планировавший теракт на центральной площади в День города Рубцовска, собирался замаскировать бомбу грибами. Об этом информируют РИА Новости.

Мужчина рассказал, что сделала пробную партию пороха, закупил компоненты для бомбы и телефон. Дальше он должен был купить грибы и положить сверху ведра, чтобы компоненты взрывчатки не были видны.

Участник отметил, что задержание спасло не только город от теракта, но и его самого от вероятной смерти из-за взрыва, управляемого удаленно. Сейчас ведется расследование по нескольким уголовным статьям, и обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного срока.

Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Лобне по заданию украинских спецслужб. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#грибы
#задержание
#день города
#теракт
#мужчина
#расследование
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Жительница Люберец зарезала сожителя в День защитника Отечества
27 февраля 2024, 06:50

Фото: iStock/zoka74

В Люберцах арестовали 32-летнюю женщину, обвиняемую в убийстве сожителя, сообщает официальный Telegram-канал ГСУ СК РФ по Московской области.
Как утверждают следователи, трагически закончившийся инцидент произошел 23 февраля в квартире в рабочем поселке Махаловка. В ходе ссоры «по поводу бытовых проблем» женщина нанесла удар своему сожителю ножом в грудь. 51-летний пострадавший был госпитализирован, но врачам не удалось спасти его, он скончался в тот же день.



В отношении задержанной, которую уже отправили под стражу, возбуждено уголовное дело об убийстве, а также назначены все необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается.

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#люберцы
#женщины
#нож
#убийство
#ск рф
#московская область
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Богомаз: Силы ПВО сбили два беспилотника Украины над Брянской областью
27 февраля 2024, 06:30

Фото: iStock/dk_photos

Дежурными средствами ПВО 27 февраля уничтожены два украинских дрона, пытавшихся атаковать Клинцовский район Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом в своём личном Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Клинцовского района с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны. Пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз.

Ранее губернатор сообщал о ликвидации ещё одного БПЛА ВСУ, над территорией Выгоничского района области. При этом также не было зафиксировано ни жертв, ни разрушений.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на спецоперацию по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#происшествия
#брянская область
#губернатор
#бпла
#пво
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Фура влетела в две легковушки на МКАДе, едва не погиб мужчина
Дептранс: Мужчина чуть не попал под колёса фуры, врезавшейся в машины на МКАДе
27 февраля 2024, 06:13

Фото: iStock/JTeivans

В Москве на внутренней стороне двадцать первого километра МКАД столкнулись два легковых автомобиля и фура. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщил столичный Департамент транспорта в своем Telegram-канале.




На опубликованной Дептрансом записи видно, как на дороге стоят две столкнувшиеся ранее машины. В какой-то момент в них врезается фура и по инерции протаскивает автомобили вперед. Один из стоящих впереди мужчин при этом едва успел отбежать в сторону.

«Для движения в районе ДТП доступны две полосы из пяти, выбирайте пути объезда», — предупредили в Дептрансе.

В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

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#фура
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