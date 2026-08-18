Мужчина попытался устроить драку с посетителями ТЦ «Лапландия» в Кемерове
Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался устроить драку с посетителями торгового центра «Лапландия» в Кемерове. Его задержали сотрудники Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
По данным «Сiбдепо», агрессивный человек пугал окружающих и пытался спровоцировать конфликты. На вызов оперативно прибыли росгвардейцы, которые успокоили дебошира.
«Прибывшие на место происшествия росгвардейцы обнаружили 51-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения, который не смог объяснить причины своего поведения», — уточнили в Росгвардии.
Задержанного отправили в отдел полиции для последующего разбирательства. Правоохранительные органы проводят проверку, по итогам которой будет принято решение о наказании.