Мужчина попытался устроить драку с посетителями ТЦ «Лапландия» в Кемерове

18 августа 2026, 20:27

Фото: iStock/Motortion

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался устроить драку с посетителями торгового центра «Лапландия» в Кемерове. Его задержали сотрудники Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.





По данным «Сiбдепо», агрессивный человек пугал окружающих и пытался спровоцировать конфликты. На вызов оперативно прибыли росгвардейцы, которые успокоили дебошира.





«Прибывшие на место происшествия росгвардейцы обнаружили 51-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения, который не смог объяснить причины своего поведения», — уточнили в Росгвардии.