Мужчина поссорился с соседом и изводил его завываниями призраков
В Китае мужчина мстил соседу за ссору: он по 10 часов в день транслировал через стену истории о привидениях. Об этом сообщает SCMP.
Житель Гуанчжоу поругался с соседом и решил отомстить. Вместе с приятелем он начал изводить мужчину громкими звуками. Ежедневно через колонку он включал завывания призраков и рассказы о привидениях.
Другие жильцы дома пожаловались в местную администрацию и полицию. Однако уровень шума не превышал установленные законом нормы, поэтому соседи не смогли найти управу на «мстителя».
Уставший слушать вой привидений мужчина обратился в суд с просьбой о предварительном запрете. Суд встал на его сторону. Под надзором сотрудников суда мужчина демонтировал оборудование, удалил записи и пообещал больше не создавать помех.
