Мужчина потерял жену в отпуске на Мальдивах и умер
Британец потерял жену во время их традиционного рождественского отдыха на Мальдивах, а спустя несколько дней скончался сам. Об этом сообщает Daily Mail.
70-летняя Элейн и 71-летний Малкольм Ричмонд много лет подряд приезжали на остров Эллайду — по данным издания, они отдыхали там не менее 60 раз. Супруги увлекались дайвингом, однако во время очередного погружения сильное течение унесло Элейн. 19 декабря 2025 года ее извлекли из воды без признаков жизни.
Через два дня Малкольм должен был вылететь домой, но в аэропорту, переживая трагедию, выпил слишком много алкоголя. Врачи сообщили, что мужчина умер от сердечного приступа на фоне острого алкогольного отравления.
Ранее сообщалось, что в Таиланде второй раз за месяц бесследно исчез россиянин.
