Мужчина потерял жену в отпуске на Мальдивах и умер

31 января 2026, 15:03

Daily Mail: Британец потерял жену в отпуске на Мальдивах, напился и умер

Фото: istockphoto/didecs

Британец потерял жену во время их традиционного рождественского отдыха на Мальдивах, а спустя несколько дней скончался сам. Об этом сообщает Daily Mail.