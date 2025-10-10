Отец облил перцовкой обидчиков сына возле школы в Приморье

10 октября 2025, 08:32

Фото: iStock/Fedorovekb

В Большом Камне произошел инцидент, который привлек внимание местных жителей. Мальчики из шестого класса подрались возле школы. Отец одного из участников, 42-летний мужчина, пришел на разборки к победителям. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.