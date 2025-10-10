В Петропавловске-Камчатском пенсионерка осквернила могилу соперницы
В Петропавловске-Камчатском пенсионерка осквернила могилу соперницы. Видео с этой выходкой появилось в Telegram-канале «РЕН ТВ|Новости» и вызвало широкий общественный резонанс.
62-летняя злоумышленница действовала из-за личной неприязни к усопшей. Родственники покойной неоднократно обращались в полицию, чтобы привлечь женщину к ответственности. Первоначально правоохранители отказали в возбуждении дела, но позже это решение отменили.
Теперь пенсионерка столкнется с уголовным преследованием за свои действия. Ситуация вызывает много обсуждений и осуждения в обществе.
