В Петропавловске-Камчатском пенсионерка осквернила могилу соперницы

Фото: iStock/axeiz77

В Петропавловске-Камчатском пенсионерка осквернила могилу соперницы. Видео с этой выходкой появилось в Telegram-канале «‎РЕН ТВ|Новости» и вызвало широкий общественный резонанс.



62-летняя злоумышленница действовала из-за личной неприязни к усопшей. Родственники покойной неоднократно обращались в полицию, чтобы привлечь женщину к ответственности. Первоначально правоохранители отказали в возбуждении дела, но позже это решение отменили.


Теперь пенсионерка столкнется с уголовным преследованием за свои действия. Ситуация вызывает много обсуждений и осуждения в обществе.

Дарья Осипова

