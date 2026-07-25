В Иркутске подростка, который переехал парня во время массовой драки, отправили в СИЗО

25 июля 2026, 06:55

Фото: iStock/Diy1

В Иркутске суд заключил под стражу подростка, обвиняемого в покушении на убийство. На прошлой неделе он переехал юношу во время массовой драки на дороге. Об этом сегодня утром сообщили в канале «Следком38» на платформе MAX.