В Иркутске подростка, который переехал парня во время массовой драки, отправили в СИЗО
В Иркутске суд заключил под стражу подростка, обвиняемого в покушении на убийство. На прошлой неделе он переехал юношу во время массовой драки на дороге. Об этом сегодня утром сообщили в канале «Следком38» на платформе MAX.
По версии следствия, конфликт произошёл 19 июля около ночного клуба. Между молодыми людьми вспыхнула словесная ссора, которая переросла в крупную драку на проезжей части. Один из спорщиков сел за руль пикапа и направил машину на группу соперников. Несовершеннолетний водитель наехал на одного из них и скрылся.
В соцсетях распространились кадры, на которых было видно, как колёса машины проехались по спине молодого человека. 19-летнего пострадавшего госпитализировали с травмами. Автомобиль Toyota Hilux, принадлежащий отцу задержанного, изъяли правоохранители. Транспортное средство поместили на специализированную площадку.
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