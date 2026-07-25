В Хабаровске ногу девочки зажало бетоном посреди водоёма
В Хабаровске бетонная конструкция зажала ногу девочки прямо посреди водоёма. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Когда дети пришли на карьер искупаться, одна из девочек забралась на бетонный островок. Когда несовершеннолетняя попыталась нырнуть обратно, то поняла, что её стопу намертво заклинило между обломками. Самостоятельно выбраться она не могла.
Спасателям пришлось плыть к ребёнку с тяжёлым инструментом и несколько часов освобождать ногу из ловушки. После этого пострадавшую передали бригаде скорой помощи.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Великобритании двое нетрезвых военнослужащих угнали бронетранспортер с базы и устроили ночной заезд по дороге на максимальной скорости, протаранив несколько личных автомобилей сослуживцев.
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