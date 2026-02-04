Достижения.рф

Мужчина пропал без вести в каменоломнях в Новой Москве

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Девятовских каменоломнях в Новой Москве пропал 21-летний мужчина. На его поиски выехали сотрудники МЧС.



Как сообщает SHOT, молодой человек спустился под землю на экскурсию сегодня около 08:00 и должен был подняться примерно к 14:00. Однако, по словам родственников, он до сих пор не вышел на связь. Сейчас спасатели направляются в деревню Девятское для проведения поисковых работ.

Девятовские каменоломни — это сеть подземных выработок известняка в районе Подольска. Разработка началась в XVIII веке, а к началу XX века шахты забросили. Сегодня объект является популярным среди туристов.

Никита Кротов

