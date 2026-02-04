Владелец BMW отказался снять тонировку и попал под арест

04 февраля 2026, 21:14

Суд поместил в изолятор на пять дней владельца BMW за отказ снять тонировку

Фото: istockphoto/Aleksandr Potashev

Дорогомиловский районный суд Москвы назначил владельцу BMW X7 пять суток административного ареста за отказ выполнить требование сотрудника полиции снять тонировочную пленку со стекол. Об этом РИА Новости сообщили в инстанции.