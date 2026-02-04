Владелец BMW отказался снять тонировку и попал под арест
Дорогомиловский районный суд Москвы назначил владельцу BMW X7 пять суток административного ареста за отказ выполнить требование сотрудника полиции снять тонировочную пленку со стекол. Об этом РИА Новости сообщили в инстанции.
Как уточняется, в отношении водителя составили протокол за неповиновение законному требованию полицейского устранить нарушение. Других подробностей нет.
29 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для водителей временно ввезенных автомобилей с тонировкой, не соответствующей нормам. Наказывать будут в том числе в случаях, когда предъявили таможенные документы о временном ввозе машины на срок до шести месяцев.
По действующим правилам тонировка лобового и передних боковых стекол допускается только при светопропускании не менее 70%. За нарушение предусмотрен штраф 500 рублей. Новый закон вступает в силу, поэтому автовладельцам рекомендуют заранее проверить соответствие тонировки требованиям, чтобы избежать дополнительных расходов.
