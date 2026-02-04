Достижения.рф

Владелец BMW отказался снять тонировку и попал под арест

Фото: istockphoto/Aleksandr Potashev

Дорогомиловский районный суд Москвы назначил владельцу BMW X7 пять суток административного ареста за отказ выполнить требование сотрудника полиции снять тонировочную пленку со стекол. Об этом РИА Новости сообщили в инстанции.



Как уточняется, в отношении водителя составили протокол за неповиновение законному требованию полицейского устранить нарушение. Других подробностей нет.

29 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для водителей временно ввезенных автомобилей с тонировкой, не соответствующей нормам. Наказывать будут в том числе в случаях, когда предъявили таможенные документы о временном ввозе машины на срок до шести месяцев.

По действующим правилам тонировка лобового и передних боковых стекол допускается только при светопропускании не менее 70%. За нарушение предусмотрен штраф 500 рублей. Новый закон вступает в силу, поэтому автовладельцам рекомендуют заранее проверить соответствие тонировки требованиям, чтобы избежать дополнительных расходов.

Никита Кротов

