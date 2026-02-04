В одной из школ Петербурга зафиксировали вспышку инфекции
В школе №39 Санкт‑Петербурга зафиксировали вспышку ротавирусной инфекции. По данным Telegram-канала «Shot проверка», учащиеся могли заразиться после купания в школьном бассейне.
Сообщается, что в начале недели у нескольких детей появились симптомы пищевого отравления, а родители связали ухудшение их состояния с водными процедурами. Пострадавших временно перевели на дистанционное обучение.
Также отмечается, что ранее школьники не раз жаловались на антисанитарию в здании. Речь идет про тараканов, грязь и отсутствие горячей воды.
