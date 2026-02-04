Достижения.рф

В одной из школ Петербурга зафиксировали вспышку инфекции

В питерской школе №39 зафиксировали вспышку ротавируса
Фото: istockphoto/metamorworks

В школе №39 Санкт‑Петербурга зафиксировали вспышку ротавирусной инфекции. По данным Telegram-канала «Shot проверка», учащиеся могли заразиться после купания в школьном бассейне.



Сообщается, что в начале недели у нескольких детей появились симптомы пищевого отравления, а родители связали ухудшение их состояния с водными процедурами. Пострадавших временно перевели на дистанционное обучение.

Также отмечается, что ранее школьники не раз жаловались на антисанитарию в здании. Речь идет про тараканов, грязь и отсутствие горячей воды.

Перед этим в домодедовской больнице подтвердили диагноз «оспа обезьян» у второго пациента.

Никита Кротов

