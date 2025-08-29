Мужчина с бородой перерезал горло пассажиру автобуса, спросив его про религию
В Канаде член ИГИЛ* Азиз Кавам перерезал горло одному из пассажиров автобуса, спросив его про религию. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Двое мужчин стояли возле выхода из общественного транспорта. Внезапно один из них спросил у второго, не является ли он мусульманином. Услышав отрицательный ответ, мужчина с бородой вытащил из кармана нож и набросился на другого пассажира. После содеянного он выбежал из автобуса, но на этом не остановился: на остановке он напал еще на одного человека.
Отмечается, что все произошло еще в 2023-м, однако видео инцидента появилось только сейчас. В результате нападения оба пострадавших выжили. В декабре 2025 года над Азизом Кавамом состоится суд.
*Организация признана террористической и запрещена в РФ
