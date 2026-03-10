Достижения.рф

На юго-западе Москвы нашли труп Ленина со следами насильственной смерти

Фото: Istock/Fedorovekb

В Москве жители одного из домов на Ленинском проспекте обнаружили тело мужчины на лестничной клетке и вызвали сотрудников правоохранительных органов. Подробности сообщает «Московский комсомолец».



Установлено, что погибшим оказался 40-летний москвич по фамилии Ленин. Прибывшие на место медики констатировали смерть, а криминалисты провели предварительный осмотр.

Характер и локализация телесных повреждений указывают на то, что мужчина покончил с собой. Сейчас следователи опрашивают соседей и изучают обстоятельства, которые предшествовали трагедии. Официальные представители ведомства ещё не комментируют произошедшее.

Ольга Щелокова

