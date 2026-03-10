На юго-западе Москвы нашли труп Ленина со следами насильственной смерти
В Москве жители одного из домов на Ленинском проспекте обнаружили тело мужчины на лестничной клетке и вызвали сотрудников правоохранительных органов. Подробности сообщает «Московский комсомолец».
Установлено, что погибшим оказался 40-летний москвич по фамилии Ленин. Прибывшие на место медики констатировали смерть, а криминалисты провели предварительный осмотр.
Характер и локализация телесных повреждений указывают на то, что мужчина покончил с собой. Сейчас следователи опрашивают соседей и изучают обстоятельства, которые предшествовали трагедии. Официальные представители ведомства ещё не комментируют произошедшее.
