В Китае пассажирку самолета оттаскали за волосы попутчики после жалобы на ребенка

14 августа 2025, 20:10

Фото: iStock/ViktorCap

В Китае пассажирка самолета пожаловалась на мальчика, который в течение всего трехчасового перелета пинал ее кресло, после чего на нее набросились попутчики. Об этом сообщает Daily Mail, опубликовав видео инцидента.