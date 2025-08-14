В Китае пассажирку самолета оттаскали за волосы попутчики после жалобы на ребенка
В Китае пассажирка самолета пожаловалась на мальчика, который в течение всего трехчасового перелета пинал ее кресло, после чего на нее набросились попутчики. Об этом сообщает Daily Mail, опубликовав видео инцидента.
Все произошло 7 августа на борту China Southern Airlines, который выполнял рейс из Шэньчжэня в Далянь. После приземления семья ребенка агрессивно отреагировала на замечание. Его сестра схватила девушку за волосы, мать накричала на нее, а отец толкнул в проходе.
На кадрах видно, как несколько человек окружили пострадавшую, сидящую на полу среди своих вещей. Один из родственников мальчика оправдывал его поведение возрастом.
Авиакомпания отметила, что бортпроводники вмешались в конфликт и помогли девушке. В итоге на место вызвали полицию.
