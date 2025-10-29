В США из разбившегося грузовика сбежали заражённые ковидом и гепатитом С макаки

29 октября 2025, 02:57

Фото: iStock/13160449

В американском штате Миссисипи случилось ДТП с грузовиком, перевозившим лабораторных приматов. Из транспорта на свободу сбежали макаки, зараженные гепатитом С, герпесом и коронавирусом. Об этом пишет The Guardian.