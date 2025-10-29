Достижения.рф

В США из разбившегося грузовика сбежали заражённые ковидом и гепатитом С макаки

Фото: iStock/13160449

В американском штате Миссисипи случилось ДТП с грузовиком, перевозившим лабораторных приматов. Из транспорта на свободу сбежали макаки, зараженные гепатитом С, герпесом и коронавирусом. Об этом пишет The Guardian.



По данным издания, грузовик следовал по дороге из Тулейнского университета в Новом Орлеане.

Уточняется, что обезьяны агрессивны по отношению к людям, а для взаимодействия с ними необходимы средства индивидуальной защиты. На месте происшествия работает специальная группа для ликвидации макак.

В настоящий момент большинство сбежавших приматов найдено, их «устранили». Лишь одна макака все еще находится на свободе. Ее поиски активно ведутся.

Мария Моисеева

