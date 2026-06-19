Стрельба произошла на Таймс-Сквер в Нью-Йорке, на место прибыла полиция
В Нью-Йорке на Таймс-сквер произошла стрельба. Одного подозреваемого уже задержали, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.
Инцидент попал на видео. На кадрах можно рассмотреть, что двое неизвестных выбегают на улицу и открывают огонь, после чего скрываются. Стрельба вызвала серьезную панику среди прохожих, однако информации о пострадавших не поступало. На место прибыли десятки сотрудников полиции Нью-Йорка.
Одного человека, которого подозревают в стрельбе, уже удалось схватить. В правоохранительных органах подчеркнули, что он является несовершеннолетним. В настоящее время ведется розыск других возможных участников инцидента.
Ранее «Радио 1» передавало, что в одном из детских садов Саратовской области ребенок получил тяжелую травму. Мать пострадавшего уверяет, что помощь ему оказали не сразу. Следственное управление СК по региону организовало проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.
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