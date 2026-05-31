В Новой Москве избили девочку
В Новой Москве полиция организовала проверку по факту нападения на 14-летнюю девочку из Бурятии. Инцидент произошел на территории жилого комплекса «Саларьево парк», сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По предварительным данным, две женщины избили подростка, после чего пострадавшую госпитализировали. В полицию обратились 26 мая — заявление о причинении телесных повреждений поступило в отдел «Коммунарский».
В ведомстве подчеркнули, что сейчас проводятся необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося. По итогам проверки примут процессуальное решение в соответствии с законом.
Ранее сообщалось, что СК проводит проверку после избиения семилетнего мальчика в Челябинске. В СК уточняли, что на него напал другой малолетний.
