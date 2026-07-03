Мужчина тащил ребенка за ногу вниз головой на российском курорте

03 июля 2026, 20:07

SHOT: в Сочи мужчина тащил ребенка за ногу вниз головой

Фото: istockphoto/Oleg Elagin

В Сочи очевидцы засняли на видео инцидент на детской площадке в Красной Поляне, где мужчина грубо обращался с малолетним ребенком. Об этом стало известно 3 июля.