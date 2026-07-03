Мужчина тащил ребенка за ногу вниз головой на российском курорте
В Сочи очевидцы засняли на видео инцидент на детской площадке в Красной Поляне, где мужчина грубо обращался с малолетним ребенком. Об этом стало известно 3 июля.
По данным Telegram-канала SHOT, сначала злоумышленник нес малыша под мышкой, а затем схватил его за ногу и начал раскачивать вниз головой. В таком положении ребенок провел не менее минуты.
Ранее в Перми мужчина ударил мальчика головой о качели, мать детей не вмешивалась и не пыталась остановить агрессора — напротив, она поддерживала его действиями и словами, заявляя, что «дети еще и дома получат». На замечания прохожих субъект не реагировал.
В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Читайте также: