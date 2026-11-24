Мужчина убил незнакомую туристку и спрятал ее тело в кустах
Житель американского штата Луизиана расправился с туристкой и спрятал ее тело в кустах. Об этом пишет газета The New York Post (NYP).
Преступление произошло 11 ноября в природном центре Нортлейк в городе Мандевилл. В тот день 24-летняя Лизет Родригес гуляла со своей собакой по туристической тропе, когда на нее напал 36-летний Джаред Шурр. При этом ранее они не были знакомы.
Труп девушки обнаружил случайный прохожий. Полиция начала поиски подозреваемого, который после расправы выстрелил из арбалета в своего коллегу возле загородного клуба. Спустя два дня после преступления американца арестовали. Сейчас идет следствие, после которого фигуранту вынесут приговор.
Ранее сообщалось, что 24-летний житель Краснодарского края убил пенсионера из Адыгеи и спрятал его тело в лесу.
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