Мужчина убил студентов и отказался от своего признания
Осужденный за убийство четырех студентов в американском штате Айдахо, Брайан Кобергер, заявил о своей невиновности, пытаясь аннулировать ранее заключенную сделку со следствием. Об этом стало известно 8 августа.
Как сообщает журнал People, в июле 2026 года фигурант подал ходатайство об отмене приговора, сославшись на некачественную работу защитников, которая, по его словам, вынудила его пойти на сделку. Напомним, резонансное преступление совершалось в ноябре 2022 года в городе Москоу.
Злоумышленник проник в арендованный дом неподалеку от кампуса университета, где нанес смертельные ножевые ранения четырем учащимся — Кейли Гонсалвес, Мэдисон Моген, Ксане Кернодл и Итану Чапину. Согласно материалам дела, общее количество ранений превысило 150, при этом трое из жертв на момент нападения спали.
Задержать подозреваемого в декабре того же года удалось благодаря уликам: на месте преступления нашли ножны с ДНК Кобергера, а его передвижения попали в объективы камер видеонаблюдения. В летний период 2025 года Кобергер признал вину, чтобы избежать смертной казни, и в итоге получил четыре пожизненных срока без права на досрочное освобождение. Однако мотивы, побудившие его совершить жестокую расправу, так и остались невыясненными. На сегодня суд еще не вынес решения по новому обращению осужденного, который настаивает на пересмотре дела.
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