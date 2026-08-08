Мужчина убил студентов и отказался от своего признания

08 августа 2026, 11:52

В США убийца Кобергер отказался от признаний в расправе над студентами

Фото: istockphoto/Serhii Ivashchuk

Осужденный за убийство четырех студентов в американском штате Айдахо, Брайан Кобергер, заявил о своей невиновности, пытаясь аннулировать ранее заключенную сделку со следствием. Об этом стало известно 8 августа.