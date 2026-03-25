Мужчина ударил ножом возлюбленную в ее день рождения на севере Москвы
На севере Москвы утром соседи вызвали полицию, услышав крики женщины, доносившиеся из квартиры. Об этом сообщили в МВД.
По предварительным данным, мужчина нанёс своей возлюбленной несколько ножевых ранений в день её рождения. Пострадавшую Марию госпитализировали, а её спутника в настоящее время разыскивают. Известно, что женщина работает в «Росхиме» и интересуется психологией.
Ранее в Благовещенске суд вынес приговор местному жителю, который поджёг автомобиль бывшей возлюбленной. По данным издания KP.RU, после неудачных попыток возобновить отношения мужчина решил отомстить. Зная, где женщина оставляет машину, он заранее подготовился — взял старую искусственную шубу, обмотал её проволокой, приобрёл четыре литра бензина и приехал на парковку. Там он поджёг подготовленную конструкцию, положив её под переднее колесо автомобиля. В результате Honda Edix полностью сгорела и восстановлению не подлежит.
Суд признал мужчину виновным в умышленном уничтожении чужого имущества общеопасным способом. Ему назначили два года лишения свободы условно. Также осуждённого обязали отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции и уведомлять о смене места жительства.
