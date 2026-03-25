В Новосибирской области неизвестные проникли в храм и украли золотые украшения

Ночью 25 марта злоумышленники сломали замок и попали в церковь иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость в Барабинске. Об этом информирует «‎КП-Новосибирск».



Работники храма обнаружили пропажу утром, когда пришли на службу. Отец Александр рассказал, что воры повредили двери и забрали деньги из коробки с пожертвованиями, а также золотые украшения, которые верующие оставляли в благодарность.

Сумма похищенного составила около 20 тысяч рублей. Преступники не тронули церковную утварь и старинные иконы. В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что проверяют информацию о происшествии.

Дарья Осипова

